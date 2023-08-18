İstanbul'da kasa kasa domatesleri çöpe atan zincir markete para cezası Ticaret Bakanlığı, İstanbul Pendik’te çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü markette yapılan incelemeler sırasında “Domastes Rio“ cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edilerek, idari işlemler için tutanak düzenlendi.

İHA

Türkiye'de hasat dönemi öncesinde taşıma maliyetleri nedeniyle artan fiyatlar halkı zora soktu.

Bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar, fiyatları daha da artırmak için başka yollara başvurmaya devam ediyor..

Hasat döneminin gelmesiyle birlikte fiyatlar düşerken, bu gelişme market raflarına da yansıyor.

Ancak tonlarca meyve sebze yol kenarlarına ve çöp konteynerlerine atılıyor.

Çöpe atılan meyve sebze görüntüleri yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Bunlardan biri İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı.

Domatesleri çöpe döktüler

Üst Kaynarca’da market çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve denetim gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

882 kilo domatesin künye bilgisi olmadığı tespit edildi

Söz konusu markette yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan “Domates Rio” cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edildi.

882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğüne ve Ticaret Bakanlığına ibraz edildi.

Yapılan incelemeler esnasında “Domastes Rio“ cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edildi ve idari işlemler için tutanak düzenlendi.

İdari para cezası uygulandı

Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.