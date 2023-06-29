İstanbul'da kasaplarda kıyma mesaisi Kurban Bayramı'nda etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

İlk günde bayram namazları eda edildi, ilk kurban kesildi.

Kesimin ardından İstanbul'da kasaplarda yoğun mesai başladı.

Bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar, kasapların yolunu tuttu.

Kasaplar, Kurban Bayramı için dolaplarındaki etleri boşaltarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye başladı.

Kasaplarda kıyma yoğunluğu

Evlerinde makinesi olmayan ve kurbanlık etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyenler kasap önlerinde kuyruğa girdi.

Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

"Bu sene bereketli oldu maşallah çok yoğunuz"

Bahçelievler'deki mahalle kasabı Mehmet Taş,şunları söyledi:

Bayram olduğu için millete yardım ediyoruz. Yüklerini hafifletiyoruz. Kıyma çekiyoruz. Bu sene bereketli oldu maşallah, çok yoğunuz. Halen de yoğunluk devam ediyor. Çekim ücretimiz kilosu 7 lira. Nasıl getirirlerse getirsinler burada hallediyoruz. Parçalıyoruz, sinirlerini ayıklıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz.

"Kıyma ile yemek yapacağız"

Sırada bekleyen vatandaşlardan İlhan Benli ise "Biraz kıyma çektirmek için kasaba geldim. Biz kesmedik ama Allah kabul etsin çocuklar getirdi. Kıyma ile yemek yapacağız" dedi.