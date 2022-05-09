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    İstanbul’da katip kuyruğu

    İstanbul Adalet Sarayı'nda, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. Sınav için 3 bin 233 kişinin başvurduğu öğrenilirken, aday kuyruğu dikkat çekti.
    • 09.05.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:45
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    İstanbul’da katip kuyruğu

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince uygulama sınavı yapılıyor.

    Adliyenin atrium alanında, sabah saat 08.00 saatlerinden itibaren sınav yoğunluğu yaşanıyor.

    Yerlere oturdular

    Klavye sınavına girmek için adliyeye gelen adaylar, kuyruk oluşturdu.

    Bazı adaylar sınav sırasını banklarda beklerken, bazıları da yerlere veya merdivenlere oturdu.

    İstanbul’da katip kuyruğu VİDEO

    Klavye getirip çalışan da oldu

    Bazı adayların yanlarında klavye getirerek pratik yapması dikkat çekti.

    Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alınarak, 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor.

    Adaylar bu aşamayı geçerse sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

    İstanbul’da katip kuyruğu #1

    Toplam 384 sözleşmeli katip alınacak

    DHA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı ilamı gereğince, İstanbul Adliyesi için 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 olmak üzere toplam 315 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

    İstanbul Adliyesi için 64 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 sözleşmeli icra katibi alınacak.

    İstanbul’da katip kuyruğu #2

    Adayların heyecanı

    İHA’ya konuşan adaylardan Yeşim Bostancıoğlu, “Zabıt Katipliği sınavına gireceğim. Şu an biraz heyecanlıyım, inşallah güzel geçer. Metinleri vermişlerdi. Şu an uygulama sınavına giriyoruz. Klavye için çalışma yaptım, kursa gittim. Mülakata da kalırsam, çalışacağım.” dedi.

    Aday Mehmet Kara ise “Çok bir şey çalışmadım, daha önceden bilgisayar kullandığım için yatkınlığım vardı. İnşallah nasip olur.” ifadelerini kullandı.

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