20 Nisan günü babası ile gezerken kaybolan 18 yaşındaki otizmli genci bulmak için ormanlık alanda arama yapıldı.

İstanbul Küçükcekmece'de babası ile birlikte gezerken ortadan kaybolan 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Taha Yiğit'ten, hala haber alınamıyor.

Babası ile bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu.

Baba Engin Yiğit, oğluna ulaşamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KAYBOLDUĞU GÜN VE BİR GÜN SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ailenin bildirmesi üzerine polis ekipleri, genci bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Taha'nın, kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediği iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilirken, görgü tanıkları Taha'yı Başakşehir'de dolaşırken gördüklerini söyleseler de henüz Taha'nın izine rastlanamadı.

Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın, şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.

İstanbul'da kayıp otizmli Taha için arama çalışmaları sürüyor ViDEO

ORMANLIK ALANDA ARAMA YAPILDI

Polisi arayan bir vatandaşın, dün Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu.

Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı baştan sona tarayarak Taha'ya ait bir iz bulmaya çalıştı.

Ellerinde fenerlerle ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi.

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

14 gündür kayıp olan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, “20 Nisan Pazartesi günü Taha babasıyla Küçükçekmece'de gezerken eve giriş esnasında kaçmış. Otizmlilerde böyle bir davranış problemi sergilenebiliyor. O gün polise başvurduk, o günden beri arıyoruz. Arkadaşlar, gönüllüler, arama gönüllüleri ile birlikte arıyoruz fakat henüz hiçbir izine rastlayamadık. Kaçtığı günü akşam Başakşehir'de bir lokantada görüldü. Ertesi gün Arnavutköy Habipler yolunda görüldü. Bugün burada görüldüğüne dair bir haber aldık. Umutlandırdı bu bizi, bayağı bir umutlandık. Şu anda aranıyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok üzücü, gecemizi gündüzümüze kattık, arama gönüllüleri var, polis ekipleri ile birlikte aradık." dedi.

"ARTIK TÜKENDİK, BİTTİK"

Taha'yı görenlere seslenen anne Hülya Yiğit, “Ellerini vicdanlarına götürsünler, herkesin evladı vardır illaki Taha'yı biraz daha dikkat ederek, anında haber versinler, ihbar etsinler 155 veya benim numaramı arasınlar. Bir anne neler yaşıyor? Yemiyor, içemiyor, uyuyamıyor yapacakları bir polise ihbar etmek. Artık rica ediyorum 14 gün oldu. Artık tükendik bittik. Her günümüz inanın böyle geçiyor. Şu anda yağmur yağıyor, soğuk. Evladım şu anda nerede, ne yapıyor? İçim parçalanıyor, yağmur yağdıkça ben mahvoluyorum, gök gürledikçe. Lütfen diyorum lütfen duyarlı olun." dedi.