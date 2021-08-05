İstanbul'da kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

Beykoz ilçesindeki TEM otoyolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3’ü çocuk 7 yaralı olduğunu bildirdi. Çocukların durumu ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Beykoz ilçesinde bulunan TEM otoyolunun Elmalı geçişinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza, 00.45 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Elmalı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

İçinde 5 kişinin olduğu Meryem K. İdaresindeki hafif ticari araca, içinde 2 kişinin olduğu servis minibüsü çarptı.

MİNİBÜS 200 METRE İLERDE DURABİLDİ

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç içinde bulanan 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 2 kişi ise hafif yaralandı. Ticari araca arkadan çarpan servis minibüsü ise kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Çapmanın etkisi ile ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AKARYAKIT YOLA DÖKÜLDÜ

Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yakıt depolarından sızan akaryakıt yola döküldü.

Yolda başka bir kaza yaşanmaması için ekipler yola savrulan araç parçalarını temizledi ve kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.



