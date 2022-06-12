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    İstanbul'da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı

    İstanbul'da iki aracın çarpışması sonucu yan yatan araçlardan biri gaz kaçırmaya başladı. Güvenlik amacıyla ekipler tarafından karayolu trafiğe bir süre kapatıldı.
    • 12.06.2022 - 02:55
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    İstanbul'da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı

    İstanbul'da D-100 karayolu Kadıköy istikametinde saat 01.20 sıralarında seyir halinde olan otomobile, arkadan gelen ve makas attığı iddia edilen otomobil çarptı.

    Gaz kaçırması sebebiyle karayolu trafiğe kapandı

    Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil takla atarak 100 metre sürüklendi. Takla atan otomobilin LPG tankından gaz kaçırması sebebiyle karayolu trafiği bir süre polis ekipleri tarafından kapatılarak trafik akışı yan yoldan sağlandı.

    İstanbul da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı #1

    Sürücü olay yerinden kaçtı

    İHA'nın haberine göre kazada yaralanan olmazken, Tofaş marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Gaz kaçağı olan otomobilin gaz kaçağı itfaiye ekiplerinin kontrolünde boşaltılmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kaza yapan otomobillerin kaldırılması sonrası D-100 karayolu trafiğe açıldı.

    İstanbul da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı #2

    İstanbul da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı #3

    İstanbul da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı #4


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