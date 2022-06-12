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İstanbul'da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza yapan araç gaz kaçırınca yol trafiğe kapandı

İstanbul'da iki aracın çarpışması sonucu yan yatan araçlardan biri gaz kaçırmaya başladı. Güvenlik amacıyla ekipler tarafından karayolu trafiğe bir süre kapatıldı.