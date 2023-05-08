İstanbul'da kaza yapıp araçtan fırlayan sürücü, kendi aracının altında can verdi Kağıthane'de yayaya çarpmamak için hamle yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince direklere çarparak kaza yaptı. Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücü kendi aracının altında kalarak feci şekilde can verdi.

İHA

İstanbul Kağıthane'de dün saat 23.30 sıralarında Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde, 06 DM 4018 plakalı otomobilin sürücüsü Cemil Ünal (24), cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı.

Yayaya çarpmamak için kaza yaptı

Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi.

Kendi aracının altında kaldı

Kendi aracının altında kalarak öldü Kaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan (21) ağır, Berat Yılmaz (21) ise hafif şekilde yaralandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hemen ameliyata alınan yaralılardan sürücü Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

İtfaiye ekiplerinin cadde üzerinde önlem aldığı kazada, araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.