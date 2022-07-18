Petrol
105.69
4.48%
Euro
17.719
0.95%
Dolar
17.4625
0.36%
Altın
959.39
0.37%
Borsa
2451
2.89%
Bitcoin
376.200
3.48%
BTXN Coin
7.45
3.47%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi

    İstanbul Bayrampaşa'da trafik kazası sonrasında sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
    • 18.07.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 23:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen olayda, Piri Reis Sokakta ilerleyen minivan, Büyükada Sokak'tan çıkan motorbisikletle çarpıştı.

    Kaza yapan sürücüler kavga etti

    Kazada motorbisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    DHA'nın haberine göre, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi VİDEO

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #1

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #2

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #3

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #4

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #5

    İstanbul da kaza yapan sürücüler birbirine girdi #6


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    2 dakikada kurtulun
    Sağlık

    2 dakikada kurtulun

    Kripto dünyasında işten çıkarmalar arttı
    Teknoloji

    Kripto dünyasında işten çıkarmalar arttı

    Görüş Bildir