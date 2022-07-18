İstanbul Bayrampaşa'da trafik kazası sonrasında sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen olayda, Piri Reis Sokakta ilerleyen minivan, Büyükada Sokak'tan çıkan motorbisikletle çarpıştı.

Kaza yapan sürücüler kavga etti

Kazada motorbisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

DHA'nın haberine göre, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İstanbul'da kaza yapan sürücüler birbirine girdi VİDEO





















