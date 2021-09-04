Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
417.342
2.78%
EXEN Coin
24.11
1.30%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İstanbul'da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi

    Ümraniye mevkiinde gece vakti alkollü şekilde araba süren sürücü, 3’ü bebek 6 kişinin bulunduğu araca vurdu. Kazadan sonra hafif yaralanan ailenin yakınları, alkollü adamı dövdü.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 06:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alkollü sürücü kazaya sebep oldu.

    TEM otoyolu mevkiinde alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3’ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.

    Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3’ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İstanbul da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi #1

    AİLENİN YAKINLARINDAN DAYAK YEDİ

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu söylenen Sönmez Karaca’ya saldırdı.

    İstanbul da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca’yı polis ekipleri araya girerek kurtardı. Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul'da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi VİDEO

    İstanbul da kazaya sebep olan alkollü sürücü dayak yedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir