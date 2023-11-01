İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu

İHA
İstanbul Kartal ilçesinde saat 01.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı, Cevizli mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FRN 506 plakalı aracın sürücüsü hızlı bir şekilde seyir halindeyken kırımızı ışık ihlali yaparak, Piri Reis Caddesi'nden yeşil ışık yandığı sırada geçmeye çalışan N.A.'nın kullandığı 34 GNE 299 plakalı araca vurdu.
Maddi hasar meydana geldi
Vurmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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