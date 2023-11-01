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İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu Kartal'da kırmızı ışıkta geçen sürücü, yan yoldan hareket eden bir araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.