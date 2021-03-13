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    İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafiği

    Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği 2'nci cumartesi gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 09:54
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    İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi trafiği

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.

    Kabine toplantısında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

    Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

    KÖPRÜDE YOĞUNLUK

    O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

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