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    İstanbul'da kısıtlamaya rağmen maç oynadılar

    Sultanbeyli'de bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maç oynayan bir grup, havadan drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 12:08
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    İstanbul'da kısıtlamaya rağmen maç oynadılar

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer önlemler alırken, Arefe günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

    Denetimler sırasında bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

    KISITLAMAYA RAĞMEN MAÇ OYNADILAR

    İstanbul Sultanbeyli'de bir grup kısıtlamaya rağmen çim alanda futbol oynadı.

    Maske takmayan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

    Yasağı hiçe sayarak uzun süre futbol oynayan kişiler, drone ile havadan görüntülendi.

    İstanbul'da kısıtlamaya rağmen maç oynadılar

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