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İstanbul'da kısıtlamaya rağmen maç oynadılar

İstanbul'da kısıtlamaya rağmen maç oynadılar

Sultanbeyli'de bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maç oynayan bir grup, havadan drone ile görüntülendi.