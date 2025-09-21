İstanbul'da kolonları kesilen işletme mühürlendi

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, sitenin zemin katında bulunan bir dükkana taşınan işletme sahiplerinin, tadilat sırasında kolonları kestiği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, söz konusu işletmeyi tedbir amacıyla mühürledi.

Kolonların kesilip kesilmediğinin ise yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"BURASI DEPREM BÖLGESİ DEDİM ALDIRIŞ ETMEDİLER"

Aynı sitede esnaflık yapan Leyla Alcan isimli vatandaş ise durumu şu ifadelerle anlattı:

Dükkanda çalışırken çok yoğun seslerin gelmesi üzerine sağa sola baktım. Baktım dükkan tutulmuş ve tadilat çalışması var. Ne olduğunu merak ettiğimde ve içeriye girdiğimde kolon perdelerin kesik olduğunu gördüm. Ve derin çalışmalar yaptıklarını gördüm. Otoparktan giriş yaptım ve baktım kolonları kesmişler. Kolonları nasıl kestiklerini sordum, 'biz bilmiyoruz, bunlar kolon değil' diyerek beni uzaklaştırmaya çalıştılar.



Ben de burası deprem bölgesi olduğu için bunu yapmalarının doğru olmadığını ve en ufak bir depremde hayatımızın riske gireceğini söyledim ama aldırış etmediler. Ben de doğal olarak belediyeyi aradım burada kolon perdelerinin kesildiğini bildirdim.