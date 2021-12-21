İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası
İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan şahıs, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 02:48
- Güncelleme : 21.12.2021 - 03:05
Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir şahıs yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı.
İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası VİDEO
EVİNE GELİNCE ŞOK YAŞADI
Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.
3+1 EV, 2+1 OLDU
Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.
KOMŞU: BELEDİYE İZİN VERDİ
Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü.
Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.