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    İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası

    İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan şahıs, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 02:48
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 03:05
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    İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası

    Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir şahıs yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı.

    İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası VİDEO

    EVİNE GELİNCE ŞOK YAŞADI

    Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

    İstanbul da komşum odamı çaldı iddiası #1

    3+1 EV, 2+1 OLDU

    Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

    İstanbul da komşum odamı çaldı iddiası #2

    KOMŞU: BELEDİYE İZİN VERDİ

    Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü.

    Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

    İstanbul da komşum odamı çaldı iddiası #3

    İstanbul da komşum odamı çaldı iddiası #4

    İstanbul da komşum odamı çaldı iddiası #5

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