İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan şahıs, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü.

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir şahıs yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı.

İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' iddiası VİDEO



EVİNE GELİNCE ŞOK YAŞADI

Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

3+1 EV, 2+1 OLDU

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

KOMŞU: BELEDİYE İZİN VERDİ

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü.

Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.