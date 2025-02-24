İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

İHA

İstanbul Ataşehir'de gece saat 01.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde Kerem Kırış'ın kullandığı 34 VR 9496 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı.

AĞIR YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı, daha sonra kaldırıma çıktı.

Kazada sürücü Kerem Kırış, araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Araç içinde sıkışan Kerem Kırış itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırış'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.