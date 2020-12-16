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    İstanbul'da kopan kamyonet kapağı otomobile çarptı: 1 ölü

    Çatalca'da kamyonetin kopan kapağının etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 21:55
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    İstanbul'da kopan kamyonet kapağı otomobile çarptı: 1 ölü

     

    İstanbul'da, Çatalca-Gökçeali yolu üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonetin seyir halindeyken arka kapağı koptu.

    Kopan kapak karşı yönden gelen Ersan K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilin içinde bulunan Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

    İstanbul da kopan kamyonet kapağı otomobile çarptı: 1 ölü #1

    İstanbul da kopan kamyonet kapağı otomobile çarptı: 1 ölü #2

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