İstanbul'da kopan kamyonet kapağı otomobile çarptı: 1 ölü
Çatalca'da kamyonetin kopan kapağının etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 16.12.2020 - 21:55
İstanbul'da, Çatalca-Gökçeali yolu üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonetin seyir halindeyken arka kapağı koptu.
Kopan kapak karşı yönden gelen Ersan K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin içinde bulunan Ersan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.