İstanbul'da köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Köpekleri karşı karşıya getiren grubun acımasız hareketi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntüler, Eyüpsultan'nın Kemerburgaz Mahallesi'nde kayda geçti.

Geçen hafta bir grup tarafından yasa dışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi.

İzleyiciler arasında bulunan bir kişi, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken izleyenler, onlara yaklaşmamaları yönünde sık sık uyarıldı.

"YANAŞMAYIN, KÖPEKLERİ RAHAT BIRAKIN"

Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "Haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü.

Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.

Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler VİDEO