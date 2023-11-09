İstanbul'da korkunç kaza: Hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştılar Kağıthane'de bir servis minibüsü, aşırı hız ve hatalı sollama sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yerlerin ıslak olmasının da etkisiyle kayan araç, karşı şeritteki panelvana çarptı. Minibüsün kontrolü kaybederek kaydığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Dersaadet Caddesi üzerinde Okmeydanı'ndan Kağıthane istikametine giden servis aracının sürücüsü, aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü sağlayamayan sürücü, karşı yönden gelen panelvan tipi araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan panelvan tipi araç kaldırıma fırladı.

O sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

8 kişi yaralandı

Kazada panelvan tipi aracın sürücüsü ve servis aracında bulunan 7 çalışan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan servis minibüsünün yağmur nedeniyle kaydığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs güvenlik kamerasının açısından çıktıktan biraz sonra kazanın meydana geldiği görülüyor.

"Tahminimce hatalı sollama yaptı"

Kaza sırasında orada bulunan Fatih Uç isimli vatandaş, olayı şu sözlerle anlattı:

"Bu araç yukarıdan aşağıya geliyordu. Bu da aşağıdan geliyordu. Tahmince bu hatalı sollama yaptı. Yerler de ıslak olduğu için kaza gerçekleşti. Yaralılar da vardı."

"Yukarıdan hızlı geliyordu"

Kazayı gören bir diğer kişi olan Ahmet Mete ise, "Büyük bir kaza oldu. Servis aracıyla normal araç birbirine girdi. Hızlı geliyordu yukarıdan. Aşağıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpıştı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)