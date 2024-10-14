İstanbul'da son zamanlarda metrobüs kazalarında artış yaşanırken, bu kez İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda metrobüste yangın çıktı.
Dumanların yolcular tarafından fark edilmesi sonrası, hafif çaplı yangın büyümeden kontrol altına alındı.
YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİLER
Yaşanan olayda, bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanları fark eden yolcular, görevlilere haber verdi.
Duraktaki güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle araca müdahale ederken, aracın motor kısmındaki hafif çaplı yangın, alev almadan söndürüldü.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Metrobüs, durağa gelen kurtarıcı araçla çekilerek yoldan kaldırılırken, metrobüsten çıkan duman D-100 kara yolu Sefaköy mevkiine yayıldı.
O anlarda, sürücüler de zor anlar yaşadı.
Öte yandan, güvenlik görevlilerinin metrobüsteki yangına müdahale ettiği anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış