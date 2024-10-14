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İstanbul'da korkutan anlar: Metrobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul'da korkutan anlar: Metrobüsten dumanlar yükseldi Yolcular tarafından metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanların fark edilmesi sonrası güvenlik görevlileri, yangın büyümeden yangın tüpleriyle araca müdahale etti.