İstanbul'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

Denetimler konusunda bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 88 AVM'de 805 iş yerini ve 1844 ticari taksiyi kontrol ettiklerini söyledi.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler titizlikle yürütülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, denetimlere ilişkin Twitter hesabından son bilgileri paylaştı.

Vali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, çok sayıda AVM, pazar yeri, berber-kuaför, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.

1390 BERBER, 2757 ULAŞIM ARACI...

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs’ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.