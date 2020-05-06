İstanbul'da koronayı yenen doktor göreve döndü

Koronavirüs tedavisi görerek sağlığına kavuşan ve yeniden göreve dönen doktor,"Akciğerimin yüzde 70’ini virüs kaplamıştı" dedi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor.

Gece gündüz demeden çalışan görevliler, hastalarla en yakın temasta bulunuyor.

DOKTOR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İç Hastalıkları Uzmanı 35 yaşındaki Celal Civil, yoğun kas ağrılarının ardından tomografi çektirerek kendisinde koronavirüs olduğunu fark etti.

8 gün boyunca evde tedavi gören Civil, sağlık durumu giderek kötüleşmeye başlamasının ardından hastaneye götürüldü.

"NEFES ALAMIYORDUM VE BOĞULUYORDUM"

Genç doktor, “Hastaneye yattığımın ilk 3 günü çok kritikti. Genel durumum bu 3 gün içerisinde yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum ve boğuluyordum. Sıkıntılı ve sancılı bir süreçti. Tüm meslektaşlarım çok ilgilendi, iyileşmemde onların payı çok büyük.” dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİM"

İkinci kez çekilen tomografide akciğerinde yaygın bir koronavirüs zatürre tutulumu görüldüğüne belirten Civil, “Çok korkunç bir görüntü vardı. O görüntüyü görünce psikolojik olarak da çok etkilendim. Daha sonra hastaneye yatırıldım ve ateşim 41 derece civarındaydı. Oksijen satürasyonum da 70'lere kadar düştü. Yoğun bakım hastalarında kullanılan bir ilaca başlandı. " diye konuştu.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILDIM"

Tomografisinde görülen bulguların ne anlama geldiğini bildiği için ümitsizliğe kapıldığını belirten Civil, “Vital bulgularım çok kötüydü. Acaba bu virüsü atlatamayacak mıyım? Yolun sonuna mı geldik? Buraya kadar mı? diye çok düşündüm. Klinik olarak kötü durumdaydım, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarım da çok kötüydü. Nefes darlığı çok kötü bir duygu. Boğulma hissi yaşıyorsunuz. Boşuna nefes alıyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü ciğerler koronavirüs tarafından tutulmuş durumda. Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor. Dakikada 8 litre oksijenle hayata tutunmaya çalışıyordum. 1 hafta boyunca oksijene bağımlı bir şekilde hastanede yattım. İlk günler dip yaşadım, hatta 2 kez yoğun bakım ekibi benim için geldi, entübasyon dahi düşünüldü.” dedi.

"3'ÜNCÜ GÜN SONUNDA İYİLEŞMEYE BAŞLADIM"

Hastanedeki 3’üncü günü sonunda iyileşme emareleri görüldüğünü belirten Civil, “Ateş düşmeye başladı, oksijen yükselmeye başladı ondan sonra da toparlanma içine girdik. Yaklaşık 10 gün içerisinde de yüzde 80 oranında klinik durumumda düzelme yaşandı. Tüm meslektaşlarım çok ilgilendi, iyileşmemde onların payı çok büyük. Sağlık çalışanı olduğumuz için çok yüksek bir virüs yüküne maruz kaldığımı düşünüyorum. Sağlık çalışanlarının en büyük handikapı da bu. O dönemde çok fazla hastaya teşhis koyuyorduk. Bu yüzden ağır atlattığımı düşünüyorum. Normalde kronik hastalığı olmayan, ilaç ve sigara kullanmayan ve risk faktörü olmayan biriyim. Üst solunum yolu enfeksiyonu dahi olmayan biriydim." dedi.