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    İstanbul'da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci

    Taksim Meydanı'nın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:38
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    İstanbul'da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci

    İstanbul Taksim'de, çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

    İstanbul'da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci VİDEO

    KUCAĞINDA ÇOCUKLA DİLENDİ

    Havanın soğuk olduğunu fırsat bilerek Taksim Meydanı'nın alt geçidinde kucağında çocukla karton parçasına oturup, su satıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygu sömürüsü yapan kadın, ekiplerin dikkatini çekti.

    Kadını bir süre takip eden ekipler, daha sonra yanın giderek yakaladı.

    İstanbul da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci #1

    İstanbul da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci #2

    İstanbul da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci #3

    İstanbul da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci #4

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