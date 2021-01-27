Taksim Meydanı'nın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Taksim'de, çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

İstanbul'da kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci VİDEO

KUCAĞINDA ÇOCUKLA DİLENDİ

Havanın soğuk olduğunu fırsat bilerek Taksim Meydanı'nın alt geçidinde kucağında çocukla karton parçasına oturup, su satıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygu sömürüsü yapan kadın, ekiplerin dikkatini çekti.

Kadını bir süre takip eden ekipler, daha sonra yanın giderek yakaladı.