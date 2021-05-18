İstanbul'da Kudüs Konvoyu oluşturuldu

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği etkinlikte, İstanbul'un iki yakasında araç konvoyu oluşturularak, İsrail'in Filistin'deki saldırıları protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz" isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KINANDI

STK'ların oluşturduğu araçlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda buluşup, iki konvoy halinde İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI TAŞIYAN ARAÇLAR ŞEHİR TURU YAPTI

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan araçtaki vatandaşlar, şehir turu yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yol kenarındaki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi.