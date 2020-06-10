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    İstanbul'da kumar baskını

    Etiler’de lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatılan yere polis ekipleri müşteri kılığında baskın düzenledi.
    • İHA
    • 10.06.2020 - 14:19
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    İstanbul'da kumar baskını

    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Etiler'de bulunan lüks bir villa da Kültür Turizm Etkinlikleri Derneği adı altında kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde, dernek adı altında kumar oynatan 76 yaşındaki N.G’nin müşterileriyle özel SMS yoluyla haberleştiğini tespit etti.

    İstanbul'da kumar baskını VİDEO

    POLİSLER MÜŞTERİ GÖRÜNÜMÜYLE İÇERİ GİRDİ

    Harekete geçen ekipler, müşteri görünümüyle içeriye girerek 76 yaşındaki N.G’yi suçüstü yakaladı.

    N.G nin daha önceden 12 kez kumardan suçu olduğu öğrenildi. İçeride kumar oynayan A.A.A, M.Y, E.İ, A.A, E.S, A.K, 6 şahsa Kumar oynamaktan. N.G. Ve F.Y. isimli şahısla birlikte kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

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