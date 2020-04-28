Polis ekiplerince iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda; 2'si iş yeri sahibi 27 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da Kağıthane ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

85 BİN 860 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 27 kişiye, toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu.

İş yerleri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

İstanbul'da kumar oynayan 27 kişiye para cezası ViDEO