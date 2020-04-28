Dolar
6.9946
0.1245%
Euro
7.6059
0.5499%
Altın
1708.95
-0.2835%
Borsa
101559.73
0.2887%
G. Altın
384.395
-0.2286%
Bitcoin
54146.3
-0.2458%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İstanbul'da kumar oynayan 27 kişiye para cezası

    Polis ekiplerince iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda; 2'si iş yeri sahibi 27 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.
    • AA
    • 28.04.2020 - 12:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da kumar oynayan 27 kişiye para cezası

    İstanbul'da Kağıthane ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    85 BİN 860 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

    Düzenlenen operasyonda, kumar oynayan ve koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 27 kişiye, toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

    Yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu.

    İş yerleri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

    İstanbul'da kumar oynayan 27 kişiye para cezası ViDEO

    Görüş Bildir