İstanbul'da kurban pazarlarındaki üreticiler, satışlardan memnun

AA & Ensonhaber

Kağıthane Belediyesi 1. Kısım Kurban Satış Alanı'nda kurulan 73 adet büyükbaş kurban çadırında, bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar satılmaya devam ediyor.

Polis ve Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri kurban pazarını denetledi.

Belediye ekipleri kurban pazarı alanını temizledi.

Satış alanına gelen vatandaşlar pazarlık yapmaya devam etti.

Sinop Boyabat'tan kurbanlık getiren Mehmet Ali Savaş, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Savaş,

Pazara 22 büyükbaş kurbanlık getirdik. Sadece bir tane kaldı, diğerlerini sattım. Onu da bugün satarız inşallah. Fiyatlar 20 bin ila 30 bin arasında değişti.