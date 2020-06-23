İstanbul'da kurbanlık telaşı başladı

Eyüpsultan’da kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden sıkı pazarlık yaşandı. Pazarlık, tahtadan yapılan el ile yapıldı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul’da hayvan pazar alanları kurulmaya başlandı.

Eyüpsultan’da kurulan çiftlikte onlarca büyükbaş hayvan şimdiden sahiplerini bekliyor. Havadan drone ile görüntülenen hayvan pazarında, koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde olduğu gözlendi.

KORONA TEDBİRLERİ ÜST DÜZEY

Hayvan pazarına koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz vatandaş alınmayacak. Sosyal mesafe ve hijyen ise en çok önem verilen unsurlar arasında yerini alıyor. Diğer taraftan salgın nedeniyle pazarlık anında yapılan el sıkışmalı pazarlık dönemi de sona erdi.

YAPMA ELLE PAZARLIK

Hayvan sahipleri ile müşteriler arasında bayrama günler kala yapılan satış işlemlerinde sıkı pazarlık yapıldı. Pazarlık anında eski usul el sıkışma yerine 1.5 metre uzunluğunda tahtadan yapılma el kullanıldı.

40 BİN TL’YE KADAR BÜYÜKBAŞ HAYVAN VAR

Kurulan pazar alanında şimdiden 100 büyükbaş hayvanın satıldığını belirten işletme sahibi Muhammed Karabıyık, rezervasyon sistemi ile çalıştıklarını söyledi. Pazardaki fiyatlar ise küçükbaş hayvan bin 500 TL ile 2 bin TL arasındayken, büyükbaş hayvan 9 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkıyor.

MASKELİ KUZU

İlginç görüntülere sahne olan hayvan pazarının maskotu minik kuzunun maske takması ise görenleri gülümsetti.

“20 DAKİKADA 7 HAYVAN KESİLECEK”

Koronavirüs sürecinde kurban pazarında her türlü tedbir ve önlemi aldıklarını aktaran işletme sahibi Muhammed Karabıyık, “20 dakikada 7 hayvan kesilecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kesimhanemizi ve düzenimizi almış durumdayız. Maskesiz çiftliğimize giriş olmayacak. Tüm önlemlerimizi aldık. Araç çiftliğe ilk girdiğinde dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Maskesini veriyoruz. Hayvanı yalnızca vekalet esnasında görüyor. Daha sonra poşetle hijyenik olarak teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde hayvana müdahale olmuyor. Sosyal mesafeye uygun düzenimizi aldık müşterilerimizi bekliyoruz.” dedi.