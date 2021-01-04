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    İstanbul'da kuyumcu hırsızını elindeki dövme ele verdi

    Kuyumculardan yaptığı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, görüntülerde belirlenen dövmeleri sayesinde yakalandı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:56
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    İstanbul'da kuyumcu hırsızını elindeki dövme ele verdi

    İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan kuyumcuya müşteri gibi giren hırsız, el çabukluğu ile 7 gram ağırlığında iki küpe çaldı.

    Olayla ilgili çalışma başlatan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    İstanbul'da kuyumcu hırsızını elindeki dövme ele verdi VİDEO

    DÖVMELERİ ELE VERDİ

    Yapılan araştırmalar sonucu el çabukluğu ile kuyumcudan altın çalan ve elindeki dövmesi bulunan şüpheli Samet A. (24), Esenyurt'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan hırsızın, benzer yöntemle Sarıyer ve Esenyurt ilçelerinde de kuyumculardan hırsızlık yaptığı belirlendi.

    Emniyete götürülen şüpheli, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye kuyumcularda bulunan güvenlik kameralarına  yansıdı. Görüntülerde müşteri gibi davranan hırsız, ziynet eşyalarına bakıyor. Bu sırada görevlilerin dalgınlığından yararlanan hırsız, el çabukluğu ile altın çalıyor.

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