İstanbul’da lodos, bazı vapur seferlerini iptal ettirdi İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İptal olan vapur seferleri Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi. Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.