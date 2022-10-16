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    İstanbul’da lüks evler ile hayvanlar bir arada

    Ispartakule çevresindeki ayçiçeği tarlalarında hasat bitti, bölge hayvanlara kaldı. Hayvanların otlağı haline gelen yerde ilginç görüntüler oluşuyor.
    • 16.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:59
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    İstanbul’da lüks evler ile hayvanlar bir arada

    İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Küçükçekmece Gölü ve Tahtakale Mahallesi'nin ortasında kalan Ispartakule'nin çevresinde bulunan tarım arazisi, ekilen ayçiçekleri nedeniyle renkli görüntüler oluşturdu.

    Hayvanların otlağı oldu

    Ayçiçeklerin hasat edilmesi sonrası tarlalar, bölgede adak kurbana olanak beslenen hayvanların otlağı haline geldi.

    Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını söyledi.

    İstanbul’da lüks evler ile hayvanlar bir arada VİDEO

    “Burada tam bir yayla havası var”

    DHA’ya konuşan Baş, “Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz. Burada tam bir yayla havası var. Samsun'un Türkmen Yaylası vardır, aynı o yaylaya benziyor. Bir taraf da Tahtakale, diğer taraf da Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz.” dedi.

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