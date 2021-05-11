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    İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, lüks rezidanslarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 19:14
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    İstanbul'da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    LÜKS REZİDANSLARDAKİ BASKINLAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Küçükçekmece ve Esenyurt'ta lüks rezidanslardaki tespit edilen adreslere giden ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda zanlı da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

    İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu VİDEO

    İstanbul da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu #1

    İstanbul da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu #2

    İstanbul da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu #3

    İstanbul da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu #4

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