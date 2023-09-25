İstanbul'da mağazada rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıs kamerada
İHA

İstanbul'da Şirinevler Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir mağazada akşam saatlerinde hırsızlık vakası yaşandı.

Rahat tavırlarla hırsızlık yaptı

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, mağazanın önüne gelerek içeriyi kontrol etti. Ardından mağazanın girişinde bulunan kıyafetlerden birini gözüne kestiren şahıs, askıdaki kıyafeti çalarak mağazadan uzaklaştı.

Adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Mağaza çalışanları peşinden koştu

Mağazada çalışan 2 kişi durumu fark ederek hırsızın peşinden koştu.

Kısa süren kovalamacanın ardından mağaza çalışanı, şahsı yakalayarak kıyafeti elinden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Mağaza sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)