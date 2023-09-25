İstanbul'da mağazada rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıs kamerada

İHA
İstanbul'da Şirinevler Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir mağazada akşam saatlerinde hırsızlık vakası yaşandı.
Rahat tavırlarla hırsızlık yaptı
Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, mağazanın önüne gelerek içeriyi kontrol etti. Ardından mağazanın girişinde bulunan kıyafetlerden birini gözüne kestiren şahıs, askıdaki kıyafeti çalarak mağazadan uzaklaştı.
Adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.
Mağaza çalışanları peşinden koştu
Mağazada çalışan 2 kişi durumu fark ederek hırsızın peşinden koştu.
Kısa süren kovalamacanın ardından mağaza çalışanı, şahsı yakalayarak kıyafeti elinden aldı.
Olay anı güvenlik kamerasında
Mağaza sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)