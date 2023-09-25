İstanbul'da mağazada rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıs kamerada İstanbul'da bir şahıs, mağazadan kıyafet çalmaya çalışırken mağaza çalışanı tarafından yakalandı. Hırsızın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İstanbul'da Şirinevler Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan bir mağazada akşam saatlerinde hırsızlık vakası yaşandı. Rahat tavırlarla hırsızlık yaptı Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, mağazanın önüne gelerek içeriyi kontrol etti. Ardından mağazanın girişinde bulunan kıyafetlerden birini gözüne kestiren şahıs, askıdaki kıyafeti çalarak mağazadan uzaklaştı. Adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Mağaza çalışanları peşinden koştu Mağazada çalışan 2 kişi durumu fark ederek hırsızın peşinden koştu. Kısa süren kovalamacanın ardından mağaza çalışanı, şahsı yakalayarak kıyafeti elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasında Mağaza sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol