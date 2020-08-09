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    İstanbul'da mangaldan tutuşan çatı, alev alev yandı

    Arnavutköy’de çatı katında yapılan mangaldan rüzgar nedeniyle savrulan küller, 4 katlı binanın çatısını tutuşturdu.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 20:28
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    İstanbul'da mangaldan tutuşan çatı, alev alev yandı

    İstanbul Arnavutköy Türksoy Caddesi Onay Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında, Suriyeli bir aile mangal yaktı.

    Rüzgar nedeniyle mangaldan savrulan küller çatının belirli noktalarını tutuşturmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatı katını sararken, yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Öte yandan çatı mangal yakan aile ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çatısı yanan binadaki bazı sakinlerinin ise duygulandığı görüldü.

    İstanbul da mangaldan tutuşan çatı, alev alev yandı #1

    İstanbul da mangaldan tutuşan çatı, alev alev yandı #2

    İstanbul da mangaldan tutuşan çatı, alev alev yandı #3

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