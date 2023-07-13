İstanbul'da metro arızası: Yolcular tahliye edildi İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular, yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilerek İETT otobüslerine yönlendirildi.

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DHA

İstanbulluların metro arızası çilesi devam ediyor.

Kimi zaman araçlarda, kimi zaman da yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.

Yetişecekleri yerlere arıza nedeniyle geç kalan vatandaşlar, mağdur oldu.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu patladı.

Yolcular tahliye edildi

Yaşanan arıza nedeniyle yolcular, Nurtepe istasyonunda tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar İETT otobüslerine yönlendirilirken, duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır