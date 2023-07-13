İstanbulluların metro arızası çilesi devam ediyor.
Kimi zaman araçlarda, kimi zaman da yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.
Yetişecekleri yerlere arıza nedeniyle geç kalan vatandaşlar, mağdur oldu.
Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu patladı.
Yolcular tahliye edildi
Yaşanan arıza nedeniyle yolcular, Nurtepe istasyonunda tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar İETT otobüslerine yönlendirilirken, duraklarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır