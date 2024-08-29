İHA
İstanbul Küçükçekmece'de sabah yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı.
Kazası sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerinden belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazaya karışan metrobüs çekilirken, yolda ise kumlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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