Dolar
6.8307
0.0131%
Euro
7.7417
0.1682%
Altın
1731.01
0.3268%
Borsa
110884.54
1.2127%
G. Altın
380.44
0.5194%
Bitcoin
64977.23
0.002%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İstanbul'da metrobüslerde endişe veren kalabalık

    Sabah saatlerinde metrobüs durağından sosyal mesafesiz bekleyiş böyle görüntülendi.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 11:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da metrobüslerde endişe veren kalabalık

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni "normal" için adımlar atıldı.

    Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili oldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın son günlerde açıkladığı vakalarda artış yaşanırken, İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz bekleyişi endişeye yol açtı.

    SALGIN DÖNEMİNDE OLUŞAN KALABALIK ENDİŞELENDİRDİ

    Salgın döneminde metrobüslere biniş sırasında ve araçlarda oluşan kalabalık da dikkat çekti.

    E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

    Metrobüs durağında endişe veren kalabalık VİDEO

    Görüş Bildir