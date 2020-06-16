İstanbul'da metrobüslerde endişe veren kalabalık

Sabah saatlerinde metrobüs durağından sosyal mesafesiz bekleyiş böyle görüntülendi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni "normal" için adımlar atıldı.

Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın son günlerde açıkladığı vakalarda artış yaşanırken, İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz bekleyişi endişeye yol açtı.

SALGIN DÖNEMİNDE OLUŞAN KALABALIK ENDİŞELENDİRDİ

Salgın döneminde metrobüslere biniş sırasında ve araçlarda oluşan kalabalık da dikkat çekti.

E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Metrobüs durağında endişe veren kalabalık VİDEO