DHA
Yine metrobüs, yine kavga…
İstanbul’da seyir halinde metrobüste, iki grup arasında tartışma çıktı.
Dün akşam saatlerinde Cevizlibağ mevkiinde Kadıköy istikametine giden metrobüste yaşandı.
Hamile kadına hakaret etti
Metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı. Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi.
Tartışma kavgaya dönüştü
Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Tekme tokat kavga kamerada
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.