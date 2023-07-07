İstanbul'da metrobüste çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İstanbul'da metrobüste hamile kadın ile iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların diğer yolcularla yaptığı tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Yine metrobüs, yine kavga…

İstanbul’da seyir halinde metrobüste, iki grup arasında tartışma çıktı.

Dün akşam saatlerinde Cevizlibağ mevkiinde Kadıköy istikametine giden metrobüste yaşandı.

Hamile kadına hakaret etti

Metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı. Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi.

Tartışma kavgaya dönüştü

Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Tekme tokat kavga kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.