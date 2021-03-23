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    İstanbul'da metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

    İstanbul’da artan koronavirüs vakalarına karşın akşam saatlerinde metrobüste yoğunluk olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 18:28
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    İstanbul'da metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk

    İstanbul’da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte uzmanların sosyal mesafe ve maske ile ilgili uyarıları ardı ardına gelirken, kentteki yoğunluk devam ediyor.

    YOĞUNLUKTAN SOSYAL MESAFE KURALINA UYAMADILAR

    Kent genelinde olduğu gibi metrobüste de akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığı gözlendi. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüslerde oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymakta zorlandı. Metrobüs duraklarında olduğu gibi metrobüsün içinde de yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

    İstanbul'da metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk VİDEO

    İstanbul da metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk #1

    İstanbul da metrobüste sosyal mesafesiz yolculuk #2

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