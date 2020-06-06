İstanbul'da metroda yoğunluk

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Haftalar sonra sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla beraber, toplu taşımalarda yolculuk yapan vatandaşların sosyal mesafeyi önemsememesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında vakaların azalmasıyla beraber normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda ise bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı.

Uzun bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da bu hafta itibarıyla son buldu.

METRO SEFERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI

İstanbul'da güneşli havanın da etkisiyle toplu taşımalarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yolculuk yapan kişilerin, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Metroda çok sayıda kişi ayakta ve mesafe kuralını önemsemeden yolculuk etti.