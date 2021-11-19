İstanbul'da metruk binada çıkan yangın çevredekileri korkuttu
Taksim ilçesinde madde bağımlıları ve evsizlerin yer aldığı binada yangın meydana geldi. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye götürüldü.
- İHA
- 19.11.2021 - 05:33
İstanbul'un Taksim ilçesinde gerçekleşen yangın etrafa korku saçtı.
Lamartin Caddesi üzerinde içerisinde madde bağımlıları ve evsizlerin yaşadığı 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.
1 KİŞİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Katlarda yapılan araştırma sonucunda içeride kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.
Metruk binada araştırma yapan itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.