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İstanbul'da metruk binada çıkan yangın çevredekileri korkuttu

İstanbul'da metruk binada çıkan yangın çevredekileri korkuttu

Taksim ilçesinde madde bağımlıları ve evsizlerin yer aldığı binada yangın meydana geldi. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye götürüldü.