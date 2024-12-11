İstanbul'da metruk binada çökme meydana geldi: 3 bina tahliye edildi

İHA
İstanbul 'da saat 23.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta 2 katlı metruk bir binada kısım çökme meydana geldi.
3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti.
Yapılan çalışmada kimsenin içeride olmadığı tespit edildi.
Öte yandan binadaki çökme riski nedeniyle, bitişiğindeki 2 bina ve karşısındaki bir bina tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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