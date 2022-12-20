Petrol
80.19
0.04%
Euro
19.7894
0.03%
Dolar
18.6446
-0.03%
Altın
1.072
0.05%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
311.987
-2.58%
BTXN Coin
7.82
15.68%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye yağdı

    İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye yağdı

    İstanbul'da soğuyan hava nihayet kar getirdi. Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü.
    • 20.12.2022 - 01:43
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 02:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yurt genelinde kış mevsiminin ağırlığı hissedilmeye başlandı. Doğu'da günlerdir yağan kar, İstanbul'a da uğradı.

    İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü.

    Gece saat 00.30 sıralarında Silivri'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

    Kar yayılmaya devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.

    İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye yağdı - Video

    İstanbul da mevsimin ilk karı Silivri ye yağdı #1

    İstanbul da mevsimin ilk karı Silivri ye yağdı #2

    İstanbul da mevsimin ilk karı Silivri ye yağdı #3


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Diana doğdu
    Magazin

    Diana doğdu

    İznik'te yollar beyaza büründü
    İç Haber

    İznik'te yollar beyaza büründü

    Görüş Bildir