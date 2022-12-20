İstanbul'da soğuyan hava nihayet kar getirdi. Mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü.

Yurt genelinde kış mevsiminin ağırlığı hissedilmeye başlandı. Doğu'da günlerdir yağan kar, İstanbul'a da uğradı.

İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü.

Gece saat 00.30 sıralarında Silivri'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yayılmaya devam ediyor

İHA'nın haberine göre, Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.

İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye yağdı - Video