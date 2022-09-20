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    • İstanbul'da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

    İstanbul'da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

    İstanbul Esenyurt'ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 3 yaşındaki çocuk ile baba hayatını kaybetti.
    • 20.09.2022 - 21:56
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    İstanbul'da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü

    Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 LDG 871 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 80 MA 2157 plakalı kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı.

    Baba yola savruldu, çocuk minibüsün altında kaldı

    Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

    Baba-oğul hayatını kaybetti

    Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

    Şoför gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #1

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #2

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #3

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #4

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #5

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #6

    İstanbul da minibüsün çarptığı motosikletteki baba ile 3 yaşındaki oğlu öldü #7


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