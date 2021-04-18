İstanbul'da yolu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halindeyken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular.

Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

BİRİNİN PLAKASI YOK

E-5 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan motosikletlerden birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü.

Kazaya neden olabilecek hareketler sergileyen motosiklet sürücüleri bir aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul'da motor magandaları kamerada ViDEO