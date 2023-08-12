İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim istanbul'da il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Küçükçekmece'de yapılan denetimde sahte plakalı bir motosiklet bağlanarak sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Motosiklet sürücülerine GBT kontrolü

Küçükçekmece İstasyon Caddesine saat 01.00 itibariyle kurulan denetim noktasında durdurulan motosiklet sürücülerine GBT (Genel Bilgi Tarama) yapıldı.

Motosikletler ise didik didik arandı. Denetimlerde durdurulan şüpheli bir motosiklet, trafiğe çıkış belgesi olmaması ve sahte plaka kullanması nedeniyle bağlanarak otoparka çekildi.

Sürücüsü Tolga B. hakkında ise cezai işlem uygulandı.