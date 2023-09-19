İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim gerçekleştirildi İstanbul’da motosikletli sürücülere yönelik polis ve gece bekçileri tarafından denetim yapıldı.

İHA

İstanbul'da, polis ve gece bekçileri ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Birçok ilçede denetim yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.

Ekiplerden GBT sorgusu

Ekipler, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde ve Bahçelievler Aile Hastanesi önündeki uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)