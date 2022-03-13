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    İstanbul'da motosikletler yarın trafiğe çıkabilecek

    İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.03.2022 - 18:34
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    İstanbul'da motosikletler yarın trafiğe çıkabilecek

    Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da motosikletlerin ve motokuryelerin trafiğe çıkmaları kısıtlanmıştı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

    YARINDAN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKABİLECEKLER

    Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.

    İstanbul da motosikletler yarın trafiğe çıkabilecek #1


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