İstanbul'da motosikletli, yol temizleme aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Üsküdar'da, D-100 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, yol temizlik aracına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'da saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda, Üsküdar istikametine seyir halinde olan Yasin Tepe'nin kullandığı 20 V 0285 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İBB'ye ait yol temizlik aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Yasin Tepe ve Kaan Murat Ergün yola savrularak yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)