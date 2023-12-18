İstanbul'da motosikletlilerin tehlikeli oyunu! Seyir halindeyken ayağa kalktı Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde iki motosiklet sürücüsün seyir halinde tehlikeli hareketler yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

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DHA

Trafik magandaları yollarda dehşet saçıyor...

Hem kendi canını hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler yeni bir olayla gündeme geliyor.

Bu kez tehlikeli görüntülerin adresi İstanbul oldu.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca tünelinde meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin selesinde basarak ayağa kalktı.

Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi.

Diğer sürücü de tek teker üzerinde ilerledi

Bir başka motosiklet sürücüsü de motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak ilerledi.

Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)