İstanbul'da musluklardan akan kirli suya vatandaş tepki gösteriyor

- İstanbul Ümraniye'de uzun süre kesik olan sular, yeniden geldiğinde kirli aktığı için vatandaşların tepkisini çekti.
- Duruma çözüm bulunması talebiyle vatandaşlar tepkilerini videolarla dile getirdi.
- İSKİ yetkilileri, sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten bir açıklama yaptı.
İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 ay boyunca kesilen suların geldiğinde kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu.
VATANDAŞTAN TEPKİ
Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.
İSKİ AÇIKLAMA YAPTI: SUYUN RENGİNDE MEYDANA GELEN BULANIKLIK RİSK OLUŞTURMUYOR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır"