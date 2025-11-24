İstanbul'da musluklardan akan kirli suya vatandaş tepki gösteriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 2 ay boyunca kesilen suların geldiğinde kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Durumu videoya çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.

İSKİ AÇIKLAMA YAPTI: SUYUN RENGİNDE MEYDANA GELEN BULANIKLIK RİSK OLUŞTURMUYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: